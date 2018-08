Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Consiglio di sicurezza Onu, Regno Unito non mette in agenda seduta su attività Unmik

- Il Regno Unito, che detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non ha messo nell'agenda dei lavori la seduta regolare dedicata all'attività della missione Onu Unmik in Kosovo. Secondo quanto ricorda la stampa di Belgrado, la nuova seduta trimestrale sulla situazione in Kosovo si sarebbe dovuta tenere proprio ad agosto, dopo quella svolta il 14 maggio. Nella giornata di ieri sono stati resi noti i temi all'ordine del giorno nel mese di presidenza del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza Onu. Prima dell'ufficializzazione era già intervenuta sulla questione la premier serba Ana Brnabic, osservando che le intenzioni di Londra in questo senso rappresentavano un atteggiamento "politicamente non sincero". "Parlando in modo realistico, non ci sono molte cose che possiamo fare direttamente, ma proseguiremo la nostra battaglia diplomatica. Le Nazioni Unite dovrebbero esaminare la situazione in Kosovo così come è stato fatto finora", ha detto la premier in un intervento per "Rts". Il Regno Unito "non vuole includere" un dibattito sul Kosovo nel piano di lavoro durante la sua prossima presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agosto: a ribadirlo è stato nei giorni scorsi anche il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano "Vecernje novosti". Secondo Londra, ha proseguito Dacic, "la situazione in Kosovo va bene e quindi non ce n'è bisogno". Il ministro ha aggiunto che la mossa britannica era prevista e che "evidentemente non interessa" la posizione serba. "Questo per noi è un messaggio chiaro", ha osservato Dacic. Secondo quanto dichiarato già a giugno dal ministro Dacic, la Serbia "ha di fronte a sé una battaglia" per tutelare l'attuale formato con cui vengono svolte le sedute sul Kosovo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dacic ha fatto così riferimento all'annuncio da parte del Regno Unito sul lancio di un'iniziativa per chiedere una chiusura al pubblico delle sedute dedicate al Kosovo oppure una chiusura definitiva delle sedute stesse. (Seb)