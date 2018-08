Serbia: direttore Ufficio serbo per Kosovo contro dichiarazioni ministro Diaspora Tirana su apertura frontiere

- Le dichiarazioni pronunciate dal ministro per la Diaspora albanese, Pandeli Majko, su un'apertura delle frontiere fra Albania e Kosovo "mancano di serietà e responsabilità": lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Djuric ha così commentato l'annuncio di Majko circa un'apertura dei confini fra Kosovo e Albania a partire dal primo gennaio 2019. "Kosovo e Albania non hanno confini, mentre invece esiste un confine fra Serbia e Albania ed è lungo 111 chilometri", ha detto Djuric. (segue) (Seb)