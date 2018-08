Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, dopo Kosovo chiederemo anche noi seggio all'Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, che detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non ha messo nell'agenda dei lavori la seduta regolare dedicata all'attività della missione Onu Unmik in Kosovo. Secondo quanto ricordato ieri la stampa di Belgrado, la nuova seduta trimestrale sulla situazione in Kosovo si sarebbe dovuta tenere proprio ad agosto, dopo quella svolta il 14 maggio. Nella giornata di mercoledì primo agosto sono stati resi noti i temi all'ordine del giorno nel mese di presidenza del Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza Onu. Prima dell'ufficializzazione era già intervenuta sulla questione la premier serba Ana Brnabic, osservando che le intenzioni di Londra in questo senso rappresentavano un atteggiamento "politicamente non sincero". (segue) (Bos)