Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, dopo Kosovo chiederemo anche noi seggio all'Onu (4)

- "Parlando in modo realistico, non ci sono molte cose che possiamo fare direttamente, ma proseguiremo la nostra battaglia diplomatica. Le Nazioni Unite dovrebbero esaminare la situazione in Kosovo così come è stato fatto finora", ha detto la premier in un intervento per "Rts". Il Regno Unito "non vuole includere" un dibattito sul Kosovo nel piano di lavoro durante la sua prossima presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agosto: a ribadirlo è stato nei giorni scorsi anche il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano "Vecernje novosti". (Bos)