Serbia: ministro Commercio Ljajic conferma, autorità Pristina hanno annullato aumento dazi su ortaggi (3)

- Il vice ministro ha sottolineato che la decisione è stata cambiata dopo "varie pressioni". Il ministro dell'Economia macedone Kreshnik Bekteshi ha incontrato a fine luglio il ministro del Commercio e dell'Industria kosovaro Bajram Hasani per discutere della questione dei dazi sull'importazione in Kosovo di frutta e verdura. Il Kosovo ha introdotto la misura temporanea imponendo dazi più alti del 30 per cento per le importazioni di frutta e verdura per un periodo di 90 giorni. I paesi della regione hanno condannato la mossa e sollecitato il suo ritiro, spiegando che la misura contro l'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) e le regole di libero scambio. (segue) (Seb)