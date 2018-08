I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic scrive a serbi del Kosovo, pace è il nostro più grande interesse - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha scritto oggi una lettera aperta alla popolazione serba del Kosovo. Secondo quanto riporta una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha sottolineato che "la pace è il nostro più grande interesse". La lettera è stata scritta alla vigilia della scadenza data da Bruxelles a Pristina per l'adozione dello Statuto per la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. "Domani, 4 agosto, scade il termine dato dall'Unione europea alle istituzioni temporanee di Pristina per concludere, sulla base dell'Accordo di Bruxelles, l'adozione dello Statuto della comunità di municipi serbi. Il giorno prima della scadenza del nuovo termine per gli obblighi di Pristina nella formazione della comunità di municipi serbi e nel 1930mo giorno da quando Pristina con l'apposizione della propria firma ha assunto questo obbligo, si rivelano veri e si confermano tutti gli avvertimenti e tutti i dubbi che ho espresso per tutto il tempo. Pristina non muoverà neanche questa volta un dito per formare la comunità di municipi serbi". (segue) (segue) (Res)