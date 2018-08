Kosovo: polizia nega coinvolgimento in diversi scenari politici e legati alla sicurezza

- La polizia kosovara in una dichiarazione ha negato le notizie circolate secondo cui sarebbe stata coinvolta in diversi scenari relativa alla sicurezza e agli sviluppi politici in Kosovo. "La polizia del Kosovo, come una delle principali forze dell'ordine, sta reagendo alle dichiarazioni e ai rapporti di alcuni media e siti di notizie online che rivendicano il coinvolgimento della polizia del Kosovo in diversi scenari e per una corretta ed equa informazione spiegando ai cittadini del paese che tali dichiarazioni e relazioni sono infondate e dannose in quanto contribuiscono ad aumentare le tensioni e l'insicurezza tra i cittadini della Repubblica del Kosovo”, si legge nella dichiarazione ripresa dall’emittente “Rtk”. (Kop)