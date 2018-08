Serbia: ministro Commercio Ljajic conferma, autorità Pristina hanno annullato aumento dazi su ortaggi

- Le autorità di Pristina hanno ufficialmente annullato il provvedimento emanato il 13 luglio che prevedeva un aumento dei dazi sulle importazioni dalla Serbia di frutta stagionale, verdura e granturco: lo ha confermato oggi il ministro del Commercio serbo, Rasim Ljajic, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Ljajic ha ricordato che l'aumento inizialmente previsto era del 30 per cento rispetto ai dazi doganali applicati in precedenza. Il governo del Kosovo ha ritirato la decisione di introdurre una tassa doganale del 30 per cento sull'importazione di frutta, verdura e farina. (segue) (Seb)