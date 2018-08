Serbia: presidente Vucic convoca per domani seduta Consiglio nazionale sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro (team direttivo), incaricato dal governo di Pristina di redigere lo statuto della comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo, ha chiarito a inizio maggio, nella sua prima riunione, di voler impostare il proprio lavoro solo sull'Accordo di Bruxelles e sulla legge per il governo locale. Il gruppo di lavoro non avrebbe quindi fatto riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale, che ha riscontrato come alcuni passaggi dell'Accordo di Bruxelles non rispettino la Carta di Pristina. La riunione del gruppo si è svolta nella parte settentrionale di Mitrovica, a cui avrebbero partecipato solo i rappresentanti serbi. La presidente del gruppo, Vinka Radosavljevic, ha dichiarato al termine della riunione di aver concordato con il Comune e con la Facoltà di legge della locale università di assumere degli esperti legali per la stesura dello statuto e che il loro lavoro procederà in "stretta consultazione" con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e le istituzioni competenti a Pristina. (segue) (Seb)