Kosovo: presidente Thaci, accordi di pace arrivano solo tramite dialogo e non con minacce di guerra (8)

- Sempre Thaci ha chiarito che il Kosovo deve assumersi la responsabilità della popolazione albanese nella valle di Presevo, dopo un incontro con i rappresentanti politici albanesi della valle avvenuta nei giorni scorsi. "Il Kosovo ha celebrato con successo il decimo anniversario della sua sovranità e ora, più che mai, deve assumersi la responsabilità di garantire il diritto alla protezione degli albanesi che vivono nella valle. Il Kosovo rispetta l'integrità territoriale di tutti i paesi confinanti, in questo caso anche la Serbia, ma non può chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie e al disprezzo che gli albanesi della valle di Presevo sono sottoposti", ha detto Thaci ai giornalisti sottolineando che è "suo dovere" come presidente del Kosovo non solo ascoltare i problemi della comunità albanese nella valle, ma anche intraprendere misure concrete per "affrontare questi problemi in modo democratico e pacifico in conformità con gli standard europei". (segue) (Kop)