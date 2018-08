Serbia: presidente Vucic scrive a serbi del Kosovo, pace è il nostro più grande interesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi fatto appello ai serbi del Kosovo affinché non intraprendano nessuna azione che potrebbe essere utilizzata da "qualcuno fra gli albanesi o da una parte della comunità internazionale" come scusa per intraprendere "una qualunque azione contro di voi". Il capo dello stato ha inoltre osservato che "la pace è il nostro più grande interesse", e per questo le sfide richiedono "che restiamo al di sopra della discordia, delle manipolazioni e delle campagne mirate di disinformazione. Per questo – ha proseguito Vucic – vi chiedo e invito a non cedere ad alcuna provocazione, a reagire in maniera pacifica, civile e dignitosa a tutte le eventuali sfide, e noi ci impegneremo a far sì che con metodi politici sia garantita la sicurezza e il futuro in quelle aree". Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha convocato per domani una seduta del Consiglio per la sicurezza nazionale: lo riferisce "Rts", precisando che la notizia è stata confermata all'emittente da fonti vicine alla presidenza. Secondo "Rts", la seduta si terrà domattina alle 8.00 e tratterà della situazione in Kosovo. Al centro della discussione sarà la tutela degli interessi serbi e della popolazione serba in Kosovo, oltre che l'attuale contesto relativo alla sicurezza. (segue) (Seb)