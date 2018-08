I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: presidente Thaci, accordi di pace arrivano solo tramite dialogo e non con minacce di guerra - L’accordo tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione dei rapporti deve avvenire solo attraverso “il dialogo e mai, in nessun caso, tramite minacce di guerra”. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, commentando l’attività dell’Assemblea nazionale di Pristina circa la fase finale del dialogo tra Kosovo e Serbia, nel corso di una conferenza stampa secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. “Dico a tutti gli attori coinvolti in questo processo che l'accordo sarà possibile solo attraverso il dialogo, e mai e in nessuna circostanza con minacce di guerra. Il parlamento del Kosovo ha chiuso la sessione con un lungo dibattito sul dialogo, ma sfortunatamente tutte queste discussioni non hanno fornito nulla di concreto, alla fine il dibattito si è concluso senza alcuna piattaforma o risoluzione su questo processo", ha sottolineato Thaci. (Res)