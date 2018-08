Kosovo: premier Haradinaj in visita a base Usa Bondsteel Camp, "grazie a militari statunitensi per loro presenza nel paese" (3)

- In precedenza, il premier kosovaro Haradinaj ha ricevuto l'assistente del vicesegretario della Nato, John Manza. Il capo del governo ha sottolineato nell'occasione che il Kosovo è stato liberato e vive in pace "grazie alla Nato e ai suoi alleati strategici". Per tale motivo, Pristina punta senza dubbio in futuro all'adesione alla Nato. "Le Forze di sicurezza del Kosovo hanno raggiunto progressi verso l'essere una forza professionale e inclusiva per tutti", ha aggiunto il premier sostenendo che le Forze di sicurezza kosovare "sono pronte ad assumere le loro responsabilità come un Esercito nel rispetto degli standard Nato". (segue) (Kop)