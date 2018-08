Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu, Regno Unito non mette in agenda seduta su attività Unmik (8)

- L'ambasciatore ha poi affermato che sono ingiustificabili i paralleli fra Kosovo e Crimea, perché "sono due storie completamente differenti", dal momento che la Crimea si è separata dall'Ucraina "in accordo con la Dichiarazione Onu del 1970". Secondo Cepurin, "la questione della Crimea è definitivamente chiusa, la Crimea è Russia e il Kosovo è Serbia. Non è solo uno slogan, è una realtà legale che va rispettata". Nelle scorse settimane anche l'ambasciatore cinese a Belgrado, Li Manchang, in un'intervista pubblicata dal quotidiano "Kurir" ha ribadito la posizione di Pechino riguardo alla questione kosovara. (segue) (Seb)