Difesa: Kosovo, carabinieri Msu concludono primi due corsi di addestramento a favore polizia locale

- I carabinieri del Multinational specialized unit (Msu) schierati a Pristina, capitale del Kosovo, hanno portato a termine i primi due moduli di quattro del progetto finanziato dall’Unione europea “Further Support to Kosovo Institutions in their Fight Against Organised Crime, Corruption and Prevention of Violent Estremism”, in collaborazione con la Compagnia “B&S Europe”, a favore di 20 agenti delle squadre speciali della polizia kosovara. Lo riferisce con un comunicato lo Stato maggiore della Difesa. Il primo modulo addestrativo denominato “Swat Team and Close Protection” si è svolto dall’11 al 29 giugno. L’attività addestrativa, strutturata su tre settimane di lezioni, è stata tenuta dai Carabinieri di una speciale squadra a contatto (Sac) composta da esperti in attività di scorte e Close protection appositamente giunta dall’Italia. (segue) (Com)