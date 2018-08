Difesa: Kosovo, carabinieri Msu concludono primi due corsi di addestramento a favore polizia locale (2)

- Lo scopo del corso è stato quello di favorire un elevato e specifico livello di formazione degli operatori di polizia kosovara, nel particolare ambito delle più delicate attività operative, proprie di uno Swat Team: la scorta, le irruzioni, le tecniche di tiro e la liberazione di ostaggi. Gli operatori della Kosovo Police, al termine del percorso addestrativo, hanno ricevuto gli attestati di frequenza dal Comandante del reggimento Msu, colonnello Marco Di Stefano, durante una breve cerimonia a cui hanno partecipato, tra gli altri il comandante della missione internazionale guidata dalla Nato in Kosovo (Kfor), generale di divisione Salvatore Cuoci, ed il ,inistro dell’Interno del Kosovo, Bejtush Gashi. I migliori cinque frequentatori, inoltre, sono stati nominati “Train the trainers”, nell’ottica di una formazione a cascata, meccanismo in grado di poter mantenere lo standard delle tecniche apprese e garantire l’autonomia e la continuità delle capacità. (segue) (Com)