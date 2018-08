Difesa: Kosovo, carabinieri Msu concludono primi due corsi di addestramento a favore polizia locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo addestramento si inserisce nel più ampio progetto volto a favorire lo sviluppo della polizia kosovara in termini di procedure tattico-operative e di intervento in materia di ordine pubblico. Il successivo modulo, infatti, denominato “Public Order Maintenance”, tenutosi dal 9 al 27 luglio, si è concentrato sul particolare ambito della gestione di un evento contro l’ordine e la sicurezza pubbliche. Anche in questo caso, gli operatori della polizia kosovara, al termine del modulo, hanno ricevuto gli attestati di frequenza dal capo di Stato maggiore del reggimento Msu, tenente colonnello Stefano Lupi. Alla cerimonia di consegna ha partecipato il vice comandante della missione Kfor, il generale di brigata Janos Csombok. A partire dal 2019, il ciclo formativo proseguirà con l’esecuzione dei restanti moduli denominati “Training for Leadership” e “Training for specialized investigations and fight of extremism”. (Com)