Kosovo: presidente Thaci, necessaria unità istituzioni e condivisione responsabilità in dialogo con Serbia (2)

- I partiti di opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Vetevendosje hanno in precedenza espresso la propria contrarietà alla bozza di risoluzione sponsorizzata dal Partito socialdemocratico sul dialogo fra Kosovo e Serbia. Il deputato di Vetevendosje Liburn Aliu ha affermato che la bozza della risoluzione si riferisce al processo di dialogo come ormai avviato verso la conclusione, un punto che a suo dire andrebbe ad approvare le precedenti iniziative intraprese. “Ancora non riesco a credere che abbiate presentato tale testo, sospetto che qualcuno l’abbia fatto per voi. Vi chiedo di ritirare tale bozza e successivamente smetterla di sostenere questo processo dannoso, comportandosi in maniera ingenua”, ha affermato Aliu, invocando un’unità di intenti fra i parlamentari rispetto al dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)