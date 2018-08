Kosovo: premier Haradinaj in visita a base Usa Bondsteel Camp, "grazie a militari statunitensi per loro presenza nel paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj si è recato ieri in visita alla base dell’Esercito Usa di Bondsteel Camp, dove ha incontrato il comandante Nick Ducich. Il premier di Pristina ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo dei militari statunitensi presenti in Kosovo. “I soldati hanno svolto un grande lavoro qua, e ho voluto visitare la base per congratularmi e ringraziarli del loro contributo”, ha affermato Haradinaj. Il premier kosovaro ha poi ribadito come non esistano reali minacce ai confini nazionali. (segue) (Kop)