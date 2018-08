Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu, Regno Unito non mette in agenda seduta su attività Unmik (3)

- Secondo Londra, ha proseguito Dacic, "la situazione in Kosovo va bene e quindi non ce n'è bisogno". Il ministro ha aggiunto che la mossa britannica era prevista e che "evidentemente non interessa" la posizione serba. "Questo per noi è un messaggio chiaro", ha osservato Dacic. Secondo quanto dichiarato già a giugno dal ministro Dacic, la Serbia "ha di fronte a sé una battaglia" per tutelare l'attuale formato con cui vengono svolte le sedute sul Kosovo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dacic ha fatto così riferimento all'annuncio da parte del Regno Unito sul lancio di un'iniziativa per chiedere una chiusura al pubblico delle sedute dedicate al Kosovo oppure una chiusura definitiva delle sedute stesse. (segue) (Seb)