Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu, Regno Unito non mette in agenda seduta su attività Unmik (7)

- Lo scorso giugno l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Cepurin, non ha escluso un possibile maggiore coinvolgimento in futuro della Russia nel processo di risoluzione della questione kosovara. In un editoriale pubblicato dal quotidiano "Politika", Cepurin ha osservato che la Serbia si trova a fronteggiare "delle pressioni da ultimatum" e che la Russia resterà sempre a fianco di Belgrado così come fatto finora. "La nostra posizione rimane immutata – ha ancora osservato Cepurin -, sosterremo la decisione che la Serbia e i serbi riterranno accettabile per loro. Noi procediamo dalla Risoluzione (1244) del Consiglio di sicurezza (Onu) per formare le basi legali di un accordo". (segue) (Seb)