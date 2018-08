Serbia-Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu, Regno Unito non mette in agenda seduta su attività Unmik (9)

- "La Cina, come membro permanente del Consiglio di sicurezza, non riconosce il Kosovo. Questo significa che noi riteniamo che sia Serbia. La questione del Kosovo va risolta sulla base della Risoluzione del Consiglio di sicurezza ed in linea con i documenti internazionali rilevanti", ha detto Manchang aggiungendo che Pechino sostiene "il dialogo Belgrado-Pristina, al fine di risolvere tale problema". Il diplomatico cinese ha poi osservato che la Serbia, allo stesso modo, rispetta la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina. "I due popoli si amano, e i due governi conducono una politica improntata all'amicizia", ha detto ancora Manchang. (Seb)