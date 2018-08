Kosovo-Serbia: presidente Thaci contrario a divisione territorio, ma non esclude modifiche ai confini

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha dichiarato oggi di essere "contrario" alla divisione del territorio kosovaro all'interno dei negoziati con la Serbia, ma non ha escluso possibili modifiche ai confini tra i due paesi. Parlando con la stampa locale, dopo aver visitato la Camera di commercio a Pristina, Thaci ha sì negato la possibilità della spartizione del Kosovo come parte dell'accordo con Belgrado, ma non ha escluso possibili "correzioni di confini" tra Serbia e Kosovo. Il presidente kosovaro ha sottolineato di considerare la richiesta dei rappresentanti della Valle di Presevo, città della Serbia centrale a maggioranza albanese, come un'opzione "fattibile". Thaci ha aggiunto che se le due parti hanno raggiunto un accordo, "nessuno, nemmeno l'Unione europea, la Nato o gli Stati Uniti" potranno opporsi. Thaci ha aggiunto di non sapere quando si terrà il prossimo round negoziale con l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, ma si aspetta un "aumento dei movimenti" entro la fine di agosto o all'inizio di settembre. (segue) (Kop)