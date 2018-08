I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministro Ambiente Reshita rassegna dimissioni per "motivi personali" - Il ministro dell’Ambiente kosovaro Albena Reshita ha annunciato oggi con un messaggio postato sulla propria pagina di Facebook di avere rassegnato le proprie dimissioni per “motivi personali”. Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato di avere ricevuto le dimissioni di Reshitaj e che “rispetta” la decisione, secondo quanto riportato dall'emittente “Rtk”. I media nel frattempo riferiscono che la decisione di Reshitaj si deve ai suoi disaccordi con Haradinaj sulla questione di una task force ambientale. Altre fonti, tuttavia, rilevano piuttosto i disaccordi all'interno del suo partito l’Alleanza per un Nuovo Kosovo (Akr). (segue) (Res)