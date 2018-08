Serbia: direttore Ufficio serbo per Kosovo contro dichiarazioni ministro Diaspora Tirana su apertura frontiere (3)

- Dichiarazioni del genere, ha infine osservato Djuric, vanno a minare gli sforzi per normalizzare le fragili relazioni nella regione e costruire dei migliori rapporti fra serbi e albanesi. Majko, ha dichiarato a Srbica, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Diaspora, che a partire dal prossimo gennaio saranno aperti i confini fra Albania e Kosovo. "Vogliamo aprire il confine fra Albania e Kosovo. Il primo ministro mi ha detto che è stata presa una decisione in merito. A partire dal primo gennaio, inizia il libero movimento fra Albania e Kosovo", ha detto Majko secondo quanto riportato dal sito "Lajmi.net". (Seb)