I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: premier Brnabic, attuale amministrazione Usa pronta ad ascoltare Belgrado su questione Kosovo - L'attuale amministrazione Usa è pronta ad ascoltare le posizioni della Serbia riguardo alla questione del Kosovo: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic ospite nella serata di ieri dell'emittente "Rts". "Molte volte mi è sembrato di avere davanti a me degli interlocutori che non erano disposti ad ascoltare, come se parlaste ad un muro. Adesso abbiamo un interlocutore che è pronto ad ascoltare", ha aggiunto Brnabic. Rispetto all'intenzione del Regno Unito di non inserire il Kosovo nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di sicurezza durante la sua presidenza di turno ad agosto, la premier ha detto che si tratta di un'intenzione "politicamente non sincera". "Parlando in modo realistico, non ci sono molte cose che possiamo fare direttamente, ma proseguiremo la nostra battaglia diplomatica. Le Nazioni Unite dovrebbero esaminare la situazione in Kosovo così come è stato fatto finora", ha osservato. (segue) (Res)