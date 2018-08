Serbia: presidente Vucic, senza il resto del mondo non può essere risolta questione Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una situazione in cui vi sono quattro grandi potenze – Stati Uniti, Cina, Ue (Germania plus, o Germania e Francia plus), e non bisogna dimenticare la Russia. I rapporti fra le grandi potenze non sono mai stati più complicati. Nell'Ue avete gli scontri fra Macron e Salvini, e un rapporto poi non così facile Merkel-Macron, come pure fra Ue e Russia. Se considerate tutto questo e guardate il Regno Unito, che fra un po' è fuori dall'Ue ma vuole mantenere uno status di potenza, allora vedete come è difficile la situazione", ha osservato Vucic. In tali condizioni, ha proseguito, la Serbia deve tutelare se stessa e la pace, risolvendo i propri problemi nel miglior modo possibile. "Senza il mondo noi non possiamo risolvere il problema del Kosovo. Per questo è importante che attiriamo dalla nostra parte il maggior numero possibile di fattori internazionali, così come fanno gli albanesi", ha concluso il presidente serbo. (Seb)