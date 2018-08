Serbia-Kosovo: segretario generale Onu, avanti con dialogo mediato da Bruxelles

- Il segretario generale delle nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto appello affinché venga portato avanti il dialogo fra Belgrado e Pristina mediato da Bruxelles. Guterres, in un report sulla situazione in Kosovo nel periodo fra il 16 aprile e il 15 luglio, ha espresso "preoccupazione" per il fatto che a sei mesi dall'uccisione del politico Oliver Ivanovic non si siano ancora individuati i responsabili. Guterres ha fatto appello alle autorità kosovare affinché vengano intensificate le attività d'indagine. Il segretario generale ha poi ricordato gli incidenti verificatisi nei mesi scorsi fra la popolazione e che possono "rinnovare le tensioni". Riguardo alla costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo, Guterres ha osservato che la questione sta ancora ostacolando il conseguimento di progressi nell'ambito del dialogo. (segue) (Seb)