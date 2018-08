Serbia-Kosovo: segretario generale Onu, avanti con dialogo mediato da Bruxelles (2)

- Il segretario generale ha a questo proposito richiamato le parti per un raggiungimento di una soluzione attraverso dei colloqui. Il report del segretario generale è l'ultimo dei rapporti trimestrali regolari che vengono solitamente discussi in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Regno Unito, che detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza, non ha messo nell'agenda dei lavori la seduta regolare dedicata all'attività della missione Onu Unmik in Kosovo. Secondo quanto ricorda la stampa di Belgrado, la nuova seduta trimestrale si sarebbe dovuta tenere proprio ad agosto, dopo quella svolta il 14 maggio. (Seb)