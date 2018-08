Serbia: presidente Vucic, senza il resto del mondo non può essere risolta questione Kosovo

- La questione del Kosovo non può essere risolta senza il coinvolgimento della comunità internazionale: è quanto affermato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in un'intervista rilasciata oggi a "Tv Pink". Per questo, ha aggiunto Vucic, è necessario "attirare dalla nostra parte" il maggior numero possibile di attori internazionali. "Per quello che riguarda gli americani, credo che per la prima volta mostrino il desiderio di arrivare ad una soluzione. Oggi hanno un approccio diverso e vogliono che si raggiunga una pace a lungo termine, a differenza di coloro che, credo, non la vogliono", ha detto il capo dello stato serbo. Vucic ha infine osservato che i rapporti fra le grandi potenze del mondo non sono mai stati più complicati di adesso. (segue) (Seb)