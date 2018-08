Kosovo: premier Haradinaj, divisioni territorio sono solo “speculazioni” (2)

- Già in precedenza Haradinaj ha ribadito la sua posizione, secondo cui l’accordo finale con la Serbia non prevederà l'amnistia per i crimini di guerra commessi dalle autorità di Belgrado durante il conflitto in Kosovo, ma piuttosto la creazione di relazioni bilaterali tra i due paesi. L'occasione è stata la sessione del parlamento kosovaro dedicata al dibattito sul dialogo con la Serbia dello scorso 30 luglio. "Questo aiuterà anche a risolvere il problema delle persone scomparse", ha aggiunto Haradinaj auspicando che l'Assemblea nazionale di Pristina "subentri" nel controllo dei colloqui finali con la Serbia. “Il governo ha lavorato duramente su categorie che richiedono un'attenzione particolare, ma che ciò non è stato reso pubblico a causa della delicatezza dei casi coinvolti", ha aggiunto il premier kosovaro. (Kop)