Kosovo: ammiraglio Usa Foggo, Nato pronta a rispondere in caso di necessità

- La Nato ha una forte presenza in Kosovo ed è pronta a rispondere "se necessario". Lo ha dichiarato il comandante delle Forze Nato a Napoli, l'ammiraglio statunitense James Foggo, in conferenza stampa in Kosovo, secondo quanto riportato dal portale di informazione "Independent Balkan News Agency". "La (missione Nato in Kosovo) Kfor è forte e non ci aspettiamo di vedere problemi a breve o a medio termine", ha detto l'ammiraglio Foggo. In merito alla questione della divisione territoriale del Kosovo, emersa nel corso dell'ultima fase del dialogo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione dei rapporti, Foggo ritiene che "deve essere risolta attraverso il dialogo tra le due parti". La proposta è stata respinta dal presidente del Kosovo, Hashim Thaci che incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles dopo l'estate, per continuare il dialogo tra i due paesi. (segue) (Kop)