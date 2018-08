Serbia: premier Brnabic, attuale amministrazione Usa pronta ad ascoltare Belgrado su questione Kosovo (2)

- Brnabic aveva già definito nelle ore precedenti le intenzioni del Regno Unito sulle sedute regolari del Consiglio di sicurezza Onu sul Kosovo un atteggiamento "non serio e politicamente non sincero". "Ritengo che ciò non sia serio, soprattutto da parte di un paese che, al di là del fatto che stia uscendo dall'Ue, ha insistito per restare legato alla risoluzione del problema e alla stabilità regionale, e (ha insistito) per ospitare il vertice nell'ambito del Processo di Berlino, mentre dall'altra parte ritiene che la situazione in Kosovo non sia un questione abbastanza rilevante per essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza Onu", ha continuato Brnabic parlando con i giornalisti nella giornata di ieri. (segue) (Seb)