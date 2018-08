Kosovo: premier Haradinaj, divisioni territorio sono solo “speculazioni”

- Il piano per una possibile divisione del territorio kosovaro, contenuta nella fase finale del dialogo tra Pristina e Belgrado, deriva solo da “speculazioni”. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, durante una visita alla base militare Usa di Bondsteel Camp in Kosovo, dove ha incontrato il comandante Nick Ducich, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Haradinaj ha inoltre espresso il suo “apprezzamento” per il contributo degli Stati Uniti al Kosovo. “I militari Usa hanno fatto un grande lavoro qui e sono venuto per esprimere il mio apprezzamento per il loro contributo”, ha affermato il premier kosovaro, secondo cui le dichiarazioni da parte del clero serbo di una possibile progetto di dividere il Kosovo sono “insostenibili” relegandole a mere “speculazioni”. Da parte sua Ducich, ha evidenziato la cooperazione esistente tra la missione Nato Kfor con le Forze di sicurezza kosovare, aggiungendo che la visita di Haradinaj è la prima di un primo ministro kosovaro all’avamposto. (segue) (Kop)