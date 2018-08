Kosovo: premier Haradinaj, autorità Pristina "non faranno errori" in processo dialogo con Serbia

- Le autorità del Kosovo non faranno errori nell’ambito del processo di dialogo con la Serbia. Lo ha dichiarato il primo ministro di Pristina Ramush Haradinaj, incontrando i rappresentanti della Diaspora kosovara. “Stiamo portando avanti molte discussioni in merito al negoziato con Belgrado; non abbiate paura che il Kosovo, dopo venti anni, non farà errori”, ha affermato Haradinaj. Le autorità di Pristina, ha proseguito il premier, continueranno le discussioni interne, “che sono necessarie, perché i punti di vista negativi sono comunque costruttivi”. (segue) (Kop)