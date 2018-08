Serbia: ministro Esteri Dacic, Regno Unito "non vuole" discussione su Kosovo presso Consiglio sicurezza (4)

- Agli inizi di maggio il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha dichiarato che Belgrado chiederà che le sedute dedicate al Kosovo in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siano mantenute aperte. La Serbia, ha aggiunto Dacic, chiederà inoltre il rispetto della Risoluzione Onu 1244 sul Kosovo. L'ultima seduta dedicata al Kosovo si è svolta a New York lo scorso 14 maggio. Gli Stati Uniti hanno invitato Kosovo e Serbia a dimostrare la "volontà politica" per risolvere le loro dispute il prima possibile, come ha dichiarato il rappresentante Usa presso il Consiglio di sicurezza Onu Michele Sison. Secondo quanto riferiva allora la stampa kosovara, Sison ha auspicato che Pristina e Belgrado possano risolvere i loro problemi arrivando alla normalizzazione dei rapporti bilaterali tramite la piena attuazione degli accordi mediati dall'Unione europea a Bruxelles. (segue) (Seb)