Serbia: premier Brnabic, intenzioni Londra su sedute per Kosovo all'Onu "politicamente non sincero" (3)

- Dacic ha fatto così riferimento all'annuncio da parte del Regno Unito sul lancio di un'iniziativa per chiedere una chiusura al pubblico delle sedute dedicate al Kosovo oppure una chiusura definitiva delle sedute stesse. La Serbia, ha detto allora Dacic, partecipa regolarmente alle sedute sul lavoro svolto dalla missione Onu in Kosovo (Unmik) e ritiene che tale missione debba continuare la propria attività senza alcuna diminuzione di risorse o di responsabilità. Allo stesso modo, ha aggiunto il ministro, la Serbia è a favore dello svolgimento delle sedute del Consiglio di sicurezza così come previsto dalla Risoluzione Onu 1244 sul Kosovo. (Beb)