Serbia: ministro Esteri Dacic, Regno Unito "non vuole" discussione su Kosovo presso Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non vuole includere un dibattito sul Kosovo nel piano di lavoro durante la sua prossima presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agosto: lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un'intervista al quotidiano "Vecernje novosti". Secondo Londra, ha proseguito Dacic, "la situazione in Kosovo va bene e quindi non ce n'è bisogno". Il ministro ha aggiunto che la mossa britannica era prevista e che "evidentemente non interessa" la posizione serba. "Questo per noi è un messaggio chiaro", ha osservato Dacic. Attualmente è in corso il dibattito sul programma di lavoro del Consiglio di sicurezza per i prossimi tre mesi, e secondo quanto ricorda il quotidiano serbo Londra non ha inserito il Kosovo fra i temi candidati. Contro questa mossa si sono mossi Russia e Cina, ed entro la fine della settimana dovrebbe essere nota la lista definitiva dei temi. (segue) (Seb)