Serbia: ministro Esteri Dacic, Regno Unito "non vuole" discussione su Kosovo presso Consiglio sicurezza (3)

- A fine maggio erano state pubblicate alcune indiscrezioni secondo cui il ministro Dacic avrebbe avuto un colloquio con l'ambasciatore britannico a Belgrado circa la posizione del Regno Unito sulle sedute dedicate al Kosovo. Secondo il quotidiano "Vecernje novosti", che citava fonti riservate, Dacic avrebbe comunicato all'ambasciatore Denis Keefe che la Serbia non vede con favore l'eventualità che il Regno Unito, durante la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza ad agosto, possa proporre una diminuzione o una soppressione delle sedute regolari dedicate al Kosovo. Attualmente il Consiglio di sicurezza Onu si riunisce ogni tre mesi per esaminare il report regolare redatto dal segretario generale sull'attività della missione Unmik delle Nazioni Unite in Kosovo. (segue) (Seb)