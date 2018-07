Kosovo: presidente Thaci, dialogo con Serbia deve toccare anche questione diritti abitanti valle Presevo

- Nell’ambito del dialogo fra Kosovo e Serbia promosso da Bruxelles, Pristina cercherà di discutere la questione dei diritti degli albanesi che vivono nella valle di Presevo. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, ripreso dal quotidiano “Zeri”. Il capo dello Stato ha inoltre specificato che il Kosovo non intende chiedere l’annessione della valle di Presevo al proprio territorio. Nei giorni scorsi, Thaci ha avuto un incontro con i rappresentanti politici albanesi della valle di Presevo. "Il Kosovo ha celebrato con successo il decimo anniversario della sua sovranità e ora, più che mai, deve assumersi la responsabilità di garantire il diritto alla protezione degli albanesi che vivono nella valle. Il Kosovo rispetta l'integrità territoriale di tutti i paesi confinanti, in questo caso anche la Serbia, ma non può chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie e al disprezzo che gli albanesi della valle di Presevo sono sottoposti", ha detto Thaci ai giornalisti sottolineando che è "suo dovere" come presidente del Kosovo non solo ascoltare i problemi della comunità albanese nella valle, ma anche intraprendere misure concrete per "affrontare questi problemi in modo democratico e pacifico in conformità con gli standard europei". (Kop)