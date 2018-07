Onu: Mariangela Zappia nuovo Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina dell'ambasciatrice Mariangela Zappia a nuovo Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York. Lo si apprende da un comunicato stampa. Zappia, diplomatica di carriera con oltre trent’anni di esperienza, assume il suo incarico a New York dopo aver svolto le funzioni di Consigliera Diplomatica e Sherpa G7 - G20 del presidente del Consiglio dei ministri (2016 – 2018). E’ stata la prima donna in Italia a rivestire questo ruolo, nonché a ricoprire la carica di Rappresentante Permanente presso il Consiglio Atlantico e presso le Nazioni Unite. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Firenze nel 1981, l’Ambasciatrice Zappia inizia la carriera diplomatica nel 1983 presso l’Ufficio Giuridico del Ministero degli Affari Esteri e, successivamente, presso l’Ufficio Maghreb e Medio Oriente della Direzione Generale per gli Affari Politici e la Sicurezza. Successivamente ricopre incarichi presso il Consolato Generale a New York (1990-1993) e l’Ambasciata d’Italia a Dakar (1986-1990). Da Consigliere, tra il 1993 e il 1997 lavora presso il Servizio Stampa e Informazione del Ministro degli Affari Esteri. Nel 1997 prosegue la sua carriera all’estero all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, distaccata, come incarico speciale, presso la task-force informazione della NATO durante il conflitto in Kosovo (1997-2000). Nel 2003 è Primo consigliere alla Rappresentanza permanente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York (2000-2003). Tra il 2003 e il 2006 si dedica a tempo pieno alla famiglia. (segue) (Com)