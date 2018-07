I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente Thaci non commenta indiscrezioni media su concessioni Pristina nell'accordo con Serbia - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha rifiutato di fornire commenti sulle indiscrezioni della stampa locale in merito ai dettagli dell’accordo con la Serbia, in particolare la possibilità di uno scambio di territori. “Non voglio commentare le opinioni dei media, ma voglio sottolineare che le istituzioni del Kosovo, i partiti politici, i cittadini, la società civile e la stampa dovrebbero tutti lavorare per continuare il processo di dialogo, ricercando il più ampio consenso possibile”, ha affermato il capo di Stato. Thaci ha poi rilevato come “notizie false” stiano creando confusione nell’opinione pubblica, mentre l’obiettivo delle autorità di Pristina resta quello di ottenere il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia e l’adesione alle Nazioni Unite. (segue) (Res)