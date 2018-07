Serbia: ministro Esteri Dacic, Regno Unito "non vuole" discussione su Kosovo presso Consiglio sicurezza (5)

- Dai paesi membri del Consiglio di sicurezza Onu, nel corso della riunione, sono state espresse diverse visioni sul futuro della missione Onu in Kosovo Unmik: l'inviato russo Vladimir Safronkov ha espresso la posizione secondo cui le Nazioni Unite devono continuare a recitare un ruolo di primo piano nei rapporti tra Kosovo e Serbia. "La Risoluzione 1244 è la base per risolvere i problemi", ha detto l'inviato di Mosca presso l'Onu. Lo scorso giugno l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Cepurin, non ha escluso un possibile maggiore coinvolgimento in futuro della Russia nel processo di risoluzione della questione kosovara. In un editoriale pubblicato dal quotidiano "Politika", Cepurin ha osservato che la Serbia si trova a fronteggiare "delle pressioni da ultimatum" e che la Russia resterà sempre a fianco di Belgrado così come fatto finora. (segue) (Seb)