Serbia: premier Brnabic, intenzioni Londra su sedute per Kosovo all'Onu "politicamente non sincero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intenzioni del Regno Unito contro uno svolgimento delle sedute regolari del Consiglio di sicurezza Onu sul Kosovo rappresentano un atteggiamento "non serio e politicamente non sincero": lo ha detto la premier serba Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Ritengo che ciò non sia serio, soprattutto da parte di un paese che, al di là del fatto che stia uscendo dall'Ue, ha insistito per restare legato alla risoluzione del problema e alla stabilità regionale, e (ha insistito) per ospitare il vertice nell'ambito del Processo di Berlino, mentre dall'altra parte ritiene che la situazione in Kosovo non sia un questione abbastanza rilevante per essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza Onu", ha detto la Brnabic. Il Regno Unito "non vuole includere" un dibattito sul Kosovo nel piano di lavoro durante la sua prossima presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad agosto: a ribadirlo è stato anche il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in un'intervista al quotidiano "Vecernje novosti". Secondo Londra, ha proseguito Dacic, "la situazione in Kosovo va bene e quindi non ce n'è bisogno". (segue) (Beb)