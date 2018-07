Kosovo: governo Pristina condanna frasi viceministro Esteri Dedaj su Turchia

- Il governo del Kosovo ha rilasciato una dichiarazione di condanna per le parole del viceministro degli Esteri Gjergj Dedaj contro la Turchia. L’esecutivo di Pristina ritiene che le frasi utilizzate da Dedaj siano inaccettabili e non rappresentative della posizione del Kosovo verso la Turchia e i suoi cittadini. Secondo fonti media, il viceministro kosovaro avrebbe affermato che le autorità di Ankara e Belgrado sarebbero intenzionate a riprendersi il Kosovo, riferendosi a Turchia e Serbia come “streghe dei Balcani”. Le istituzioni turche hanno risposto duramente ai commenti di Dedaj, chiedendone le dimissioni. (Kop)