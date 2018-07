Montenegro: Ivan Vukovic nuovo sindaco di Podgorica

- L'esponente del Partito democratico dei socialisti (Dps, leader della maggioranza in Montenegro) Ivan Vukovic ha ottenuto oggi la fiducia dell'assemblea della città di Podgorica per l'incarico del sindaco della capitale montenegrina. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Vukovic ha raccolto i consensi di 35 deputati nel corso di una votazione segreta a cui non hanno preso parte i deputati dei Democratici montenegrini e dell'Iniziativa civica Ura. Vukovic assumerà l'incarico ricoperto dal 2014 da Slavoljub Stijepovic. Vukovic, che si è presentato alle amministrative in qualità del capolista del Dps per Podgorica, ha affermato ai giornalisti che "dopo un processo di urbanizzazione di Podgorica, la prossima idea guida sarà quella dell'europeizzazione". Nato nel 1984, Vukovic si è laureato presso la Facoltà di scienza politiche del Montenegro, ricoprendo in seguito il ruolo di analista politico. (Mop)