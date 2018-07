Kosovo: relatore Parlamento Ue, liberalizzazione dei visti "alla fine del mio mandato" (3)

- Soddisfazione per la decisione positiva sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo è stata espressa anche dal commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn e dal relatore del Parlamento europeo Tanja Fajon. La Commissione europea ha confermato nei giorni scorsi che il Kosovo ha realizzato le ultime due condizioni per la liberalizzazione dei visti relative alla ratifica dell'accordo di demarcazione della frontiera con il Montenegro e al rafforzamento della nella lotta contro la criminalità e la corruzione, soddisfacendo tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. Nel maggio 2016 la Commissione aveva proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di concedere l'esenzione dal visto dell'Ue ai cittadini del Kosovo, a condizione che il paese avesse realizzato le ultime due condizioni previste entro la data di adozione della proposta. (segue) (Kop)