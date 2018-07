Serbia: turismo fluviale in aumento, prosegue tendenza positiva nel settore (3)

- I risultati diffusi dall’Agenzia per la direzione dei porti si allineano con la tendenza positiva registrata più in generale nel settore del turismo in Serbia. Gli ultimi dati ufficiali diffusi a Pasqua hanno confermato un aumento del flusso di visitatori in Serbia ed in particolare nella sua capitale: secondo quanto reso noto ad aprile dal direttore dell’Organizzazione turistica di Belgrado, Miograd Popovic, la capitale attira ogni anno dal 10 al 15 per cento in più di visitatori. “Con circa un milione di ospiti l’anno scorso e due milioni di pernottamenti siamo davvero arrivati a delle cifre importanti. La nostra intenzione è quella di sviluppare ulteriormente la capacità turistica con la stessa intensità di crescita registrata finora”, ha detto Popovic. Oltre ai visitatori europei sono numerosi quelli provenienti da Cina, Brasile, Corea del Sud e Australia. I turisti d’oltreoceano, ha ancora precisato Popovic, si fermano a Belgrado mediamente tre o quattro giorni. “Dopo (Belgrado) vanno in gita in determinate parti della Serbia, vanno in Kosovo a vedere i monasteri, proseguono infine verso il Montenegro”, ha aggiunto il direttore dell’Organizzazione turistica di Belgrado ricordando che la capitale ha una rete di circa 20 hotel con una capacità complessiva di quasi 10 mila posti letto. “Ci aspettiamo una stagione turistica complessiva molto buona nel 2018: l’anno scorso abbiamo riempito la capacità d’accoglienza al 57 per cento e quest’anno potremmo arrivare al 61 per cento”, ha concluso Popovic. (segue) (Seb)