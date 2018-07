Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, accordo non includerà amnistia per i crimini di guerra (5)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato lo scorso maggio di non essere a conoscenza di "colloqui segreti" tra i presidenti di Belgrado e Pristina, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, su un'eventuale divisione del Kosovo e di uno scambio di territori con la Serbia. Rispondendo ad un'interrogazione parlamentare a Pristina, Haradinaj ha affermato di essere "interessato all'agenda del dialogo" tra Serbia e Kosovo mentre "non sono a conoscenza di colloqui sullo smembramento". "Alcuni deputati mi hanno menzionato la partizione e forse anche ad altri. Ma più che altro come un'idea proposta dalla Serbia", ha dichiarato il premier kosovaro citato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Haradinaj ha comunque chiarito di essere fermamente contrario ad un'eventuale divisione o scambio di territori: tali piani, a suo parere, sarebbero solamente "reminiscenze delle guerre nell'ex Jugoslavia" e porterebbero "solo tragedie". (Kop)