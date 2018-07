Serbia-Stati Uniti: ministro Esteri Dacic, obbligati a cooperazione su valori comuni e reciproco interesse con Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa "è pronta a fornire il proprio aiuto" per individuare una soluzione di compromesso sul Kosovo: lo ha detto ieri il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, in un'intervista alla stampa locale. Dacic ha così riassunto la visita appena effettuata negli Stati Uniti, dove ha presenziato alla cerimonia per i 100 anni della bandiera della Serbia presso la Casa Bianca. Secondo Dacic, i rapporti fra Serbia e Stati Uniti sono "significativamente diversi" rispetto al periodo precedente. Fino a due anni fa, ha aggiunto, "potevamo sentire dai rappresentanti delle istituzioni americane" solo che la questione del Kosovo è già risolta. "Oggi viene apertamente fornito aiuto nell'individuare una qualche soluzione di compromesso. Questo per la Serbia è una cosa molto positiva e incoraggiante", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)